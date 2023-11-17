Окупанти атакують на Лимано-Куп'янському напрямку, обстрілюючи з авіації та артилерії

Російська армія продовжує атакувати Луганську область, використовуючи авіацію та артилерію. Зокрема, обстрілюють Лиманський напрямок. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Останніми днями противник зосередився на Куп'янському напрямі, але й Лиманське тримає у напрузі. Вчора спробував штурмувати наші позиції у Білогорівці – свого не домігся», — написав він.



За його словами, окупанти практично щодня здійснюють авіаційні нальоти на Серебрянський ліс.



Також окупанти відкривали вогонь з мінометів та артилерії по Невському, Білогорівці та інших прифронтових селах. За попередніми даними, нові руйнування не зафіксовано.



Нагадаємо, російська армія активізувала свої сили на Луганському напрямку, вони продовжують обстрілювати низку населених пунктів.