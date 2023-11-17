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Необычная активность оккупантов зафиксирована возле Мариуполя — Андрющенко

17 ноября 2023, 11:42

Необычная активность оккупантов зафиксирована возле Мариуполя — Андрющенко

Колонна российских военных бензозаправщиков во временно оккупированном Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко Колонна российских военных бензозаправщиков во временно оккупированном Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

В районе Мариуполя наблюдается непривычная активность оккупантов. Агрессор перебрасывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, над портом активно летает авиация. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По данным Андрющенко, только за сутки противник перекинул колонны топливозаправщиков на Угледарское направление.

«Усиленное обеспечение топливозаправщиками в направление Никольского (предыдущее) Угледарское направление. Более 20 заправщиков, в том числе 12 одной колонной — аномальное явление», — констатировал он.

Кроме того, по данным советника мэра, наблюдается усиленное движение вертолетов из направления Никольское в направление судоремонтного завода, возле Мариупольского порта.

«Перемещение через центр в направлении Бердянска установки ТОС-М1 через центр города», — добавил Андрющенко.

К тому же, оккупанты усиленно занимаются пополнением живой силой лагерей на побережье Азовского моря.

«Что режет глаз — новые штурмовые подразделения молодых оккупантов (от 25 до 35 лет визуально максимум). Усилена тренировка на полигоне возле Бабах-Тарамы», — добавил представитель мэрии.

В то же время на этом фоне происходит быстрое усиление и одновременное усиление репрессий по всем поселкам от Бердянска до Мариуполя «методом постепенных проверок».

«С обысками домов, допросами и временным изъятием автомобилей с украинской регистрацией», — добавил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что российская армия продолжает обустраивать военные базы на территории временно захваченного Мариуполя. 

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