Незвичайну активність окупантів зафіксовано біля Маріуполя — Андрющенко

Колона російських військових бензозаправників у тимчасово окупованому Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

У районі Маріуполя спостерігається незвична активність окупантів. Агресор перекидає ближче до фронту фури з паливом, посилено готує штурмовиків, над портом активно літає авіація. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За даними Андрющенка, лише за добу противник перекинув колони паливозаправників на Вугледарський напрямок.

«Посилене забезпечення паливозаправниками у напрям Микільського (попереднє) Вугледарське напрямок. Понад 20 заправників, зокрема 12 однією колоною, — аномальне явище», — констатував він.

Крім того, за даними радника мера, спостерігається посилений рух гелікоптерів з напряму Микільське в напрямку судноремонтного заводу біля Маріупольського порту.

"Переміщення через центр у напрямку Бердянська установки ТОС-М1 через центр міста", - додав Андрющенко.

До того ж окупанти посилено займаються поповненням живою силою таборів на узбережжі Азовського моря.

«Що ріже око – нові штурмові підрозділи молодих окупантів (від 25 до 35 років візуально максимум). Посилено тренування на полігоні біля Бабах-Тарами», - додав представник мерії.

У той же час на цьому фоні відбувається швидке посилення та одночасне посилення репресій у всіх селищах від Бердянська до Маріуполя «методом поступових перевірок».

«З обшуками будинків, допитами та тимчасовим вилученням автомобілів з українською реєстрацією», - додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що російська армія продовжує облаштовувати військові бази на території тимчасово захопленого Маріуполя.