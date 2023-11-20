Через російську агресію в Україні загинули 510 дітей — Лубінець

Російська армія в Україні вбила 510 дітей, 1143 дістали поранення, 2127 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Провів зустріч із депутатами Бундестагу. Акцентував увагу, що кожен день своїми діями країна-агресор порушує права українців на життя, безпеку, сім'ю», — написав він у телеграм-каналі у понеділок.

За даними українського омбудсмена, «російська армія в Україні вбила 510 дітей, 1143 отримали поранення, 2127 вважаються зниклими безвісти, 13 постраждали від сексуального насильства і майже 20 тисяч дітей РФ депортували або примусово перемістили».

«Війна Росії проти України забрала життя майже 10 тисяч мирних жителів, ще майже 18 тисяч отримали поранення», — констатував Лубинець.

Нагадаємо, підліток Богдан Єрмохін, який до 2022 року жив у Маріуполі, а потім був депортований до РФ, повернувся до рідної України.