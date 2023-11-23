Оккупанты обстреляли Чернобаевку кассетными снарядами: трое погибших

Россияне обстреляли Чернобаевку в Херсонской области кассетами снарядами, есть погибшие и раненые. Фото: Андрей Ермак/Телеграм

Российские войска в четверг, 23 ноября, устроили массированный обстрел Чернобаевки Херсонской области. Сейчас известно о трех погибших и четверых раненых. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Россияне обстреляли Чернобаевку в Херсонской области. Предварительно известно, что обстрел велся кассетными боеприпасами», — рассказал он.

По словам Ермака, сейчас известно о трех погибших и четырех раненых людях.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 ноября, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки двое людей погибли, еще один травмирован.