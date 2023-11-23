Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти обстріляли Чорнобаївку касетними снарядами: троє загиблих

23 листопада 2023, 15:17

Окупанти обстріляли Чорнобаївку касетними снарядами: троє загиблих

Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині касетами снарядами, є загиблі та поранені. Фото: Андрій Єрмак/Телеграм Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині касетами снарядами, є загиблі та поранені. Фото: Андрій Єрмак/Телеграм

Російські війська у четвер, 23 листопада, влаштували масований обстріл Чорнобаївки Херсонської області. Наразі відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами», — розповів він.

За словами Єрмака, зараз відомо про трьох загиблих і чотирьох поранених людей.

Нагадаємо, минулої доби, 22 листопада, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще одного травмовано.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Херсонська область Обстріл касетні боєприпаси Чернобаївка

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:55
Росіяни розпочали третю хвилю наступу на Авдіївку
12:55
У Криму чути вибухи та кулеметні черги
12:05
У Маріупольському районі окупанти загрожують депортацією власникам будинків, що сподобалися
11:31
Командира російського катера вбито внаслідок удару по базі в Криму
09:57
Вночі окупанти атакували об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі
08:01
Окупанти вивезли до Росії українських дітей із пансіонату на Херсонщині — ЦНС
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 листопада
19:16
Внаслідок атаки на військову машину в Донецьку постраждали дві дівчинки та пожежники
15:45
Окупанти риють окопи на захоплених територіях України: аналітики DeepState розповіли деталі
14:53
На окупованій частині Луганщини немає опалення, росіяни пропонують придбати дрова
11:49
Окупанти намагаються прорватися до Лимана — Defense Express
09:49
«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл травмувалися жінки, є пошкодження
09:49
Міноборони Росії заявило про знищення українських безпілотних катерів
09:27
Росіяни намагаються просунутися біля Авдіївки та Мар'їнки — Генштаб
08:23
В окупованому Токмаку росіяни захоплюють квартири з опаленням — ЦНС
08:01
В ООН назвали суму, яка буде потрібна для відновлення України
23:40
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 листопада
22:22
ЗСУ вдарили по будинку культури в селі на Донеччині під час концерту для російських військових
21:45
У Росії колишній суддя подав позов проти Путіна
18:19
В Україні ухвалили закон про визнання освіти, здобутої на окупованих територіях
усі новини
20:13
Маріупольці в окупації скаржаться на відсутність опалення у квартирах
19:34
На окупованих територыях дозволили вивчати українську мову
18:59
У Дніпрі чоловік напав на жінку та зґвалтував її у під'їзді
18:22
У Білгороді СБУ ліквідувала топ-колаборанта Олександра Слісаренка – ЗМІ
17:38
У Покровську сім'ї загиблих захисників та захисниць можуть отримати грошову допомогу
17:26
Загарбники завезли працівників з РФ на окуповані території для ремонту військової техніки
16:59
Нічна атака на Україну: у Повітряних силах показали, як збивали російські дрони
16:45
З мобільних укриттів у Краматорську доводиться регулярно прибирати сміття
16:38
Найзапекліші бої з 2014 року, — Віталій Барабаш розповів про ситуацію в Авдіївці
15:55
Росіяни розпочали третю хвилю наступу на Авдіївку
15:39
Українські захисники знищили російський «Муром» вартістю 200 тисяч доларів
15:17
Окупанти обстріляли Чорнобаївку касетними снарядами: троє загиблих
14:59
Пілоти за допомогою БПЛА знищили укриття росіян
14:15
З серця херсонської дівчинки лікарі витягли уламок російської міни
14:08
Окупанти вдарили по Бериславу, загинув пенсіонер
13:33
Внаслідок обстрілів росіян 113 населених пунктів Донеччини без світла
12:55
У Криму чути вибухи та кулеметні черги
12:05
У Маріупольському районі окупанти загрожують депортацією власникам будинків, що сподобалися
11:31
Командира російського катера вбито внаслідок удару по базі в Криму
11:23
Армія РФ атакувала Північне, Торецьк та Званівку: є руйнування
усі новини
ВІДЕО
З серця дівчинки, що потрапила під обстріл у Херсоні, лікарі витягли уламок міни. Скріншот: відео Інституту серця З серця херсонської дівчинки лікарі витягли уламок російської міни
23 листопада, 14:15
Внаслідок атаки на військову машину в Донецьку постраждали дві дівчинки та пожежники Внаслідок атаки на військову машину в Донецьку постраждали дві дівчинки та пожежники
22 листопада, 19:16
В Авдіївці «пункт незламності» перенесуть у безпечніше місце В Авдіївці «пункт незламності» перенесуть у безпечніше місце
22 листопада, 19:12
Удар по залу в Кумачеві. Фото: Соцмережі ЗСУ вдарили по будинку культури в селі на Донеччині під час концерту для російських військових
21 листопада, 22:22
Ракетний обстріл Селидова: у МВС опублікували відео рятувальної операції Ракетний обстріл Селидова: у МВС опублікували відео рятувальної операції
21 листопада, 19:35
Начальниця відділу освіти Покровська Любов Воротинцева та її син Артем. Кадр з відео Син чиновниці із Покровська виїхав за кордон. У соцмережах він пропонував вгадати, скільки це коштувало
21 листопада, 10:15
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама