Окупанти обстріляли Чорнобаївку касетними снарядами: троє загиблих

Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині касетами снарядами, є загиблі та поранені. Фото: Андрій Єрмак/Телеграм

Російські війська у четвер, 23 листопада, влаштували масований обстріл Чорнобаївки Херсонської області. Наразі відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами», — розповів він.

За словами Єрмака, зараз відомо про трьох загиблих і чотирьох поранених людей.

Нагадаємо, минулої доби, 22 листопада, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще одного травмовано.