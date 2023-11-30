Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Сообщено о подозрении «главе муниципального округа» и «депутатке» из Луганщины

30 ноября 2023, 19:27

Сообщено о подозрении «главе муниципального округа» и «депутатке» из Луганщины

В коллаборационизме подозреваются «глава муниципального округа» и «депутат» из Луганщины. Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

Им инкриминировано добровольное избрание в незаконные органы власти, созданные на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, житель Кременной, бывший главный специалист отдела ЖКХ Кременского городского совета, после полномасштабного российского вторжения начал сотрудничать с врагом.

С 1 по 10 сентября 2023 года в соответствии с законодательством РФ и «ЛНР» на захваченной территории Луганщины проведены незаконные «выборы депутатов народного совета и депутатов представительных органов муниципальных образований ЛНР первого созыва».

По результатам «голосования» мужчина избран «председателем совета Кременского муниципального округа ЛНР».

Подозредаемый является депутатом от всероссийской политической партии «Единая Россия».

Фигурант проводит заседание «постоянных комиссий совета», участвует в выставках и форумах на территории России, где «обменивается опытом и знаниями с коллегами».

Другая подозреваемая — жительница Лисичанская, экс-работница налоговой инспекции.

При оккупантах стала «директором» местного рынка.

В дальнейшем, на выборах 2023 года избран депутатом совета городского муниципального образования городской округ города Лисичанск лнр.

Женщина представляет политическую партию «справедливая россия-патриоты за правду».

Она вошла в состав «постоянной комиссии по социально-экономическому развитию и вопросам жилищно-коммунального хозяйства»

Она активно поддерживает оккупационные власти путем участия в антиукраинских мероприятиях, проходящих на территории города.

Читайте также:

30 жителей Запорожской области подозреваются в коллаборационизме — Нацполиция

 

ТЕГИ

Места
Луганская область Оккупированная территория
События
сообщено о подозрении

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:40
Пограничники Краматорского отряда обнаружили российский тайник с оружием
12:09
Зеленский считает, что вернуть Донбасс сложнее, чем Крым
11:57
В НАТО сделали прогноз относительно перспектив ВСУ на фронте
10:37
Оккупанты начали развертывать в Украине новую дивизию десантников — разведка Британии
23:38
Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 ноября
15:51
Накануне зимы РФ накопила большой арсенал ракет — Столтенберг
15:46
Пожар на шахте в оккупированном Шахтерске продолжался 9 дней: детали
13:38
В оккупированном Донецке не будут устанавливать новогоднюю елку
11:25
ВСУ нанесли удар во время совещания чиновников-оккупантов в Херсонской области — ЦНС
10:46
РФ обстреляла три района Харьковщины за сутки, есть разрушения — ОВА
23:31
Донецк, Луганск и не только: Главные события 28 ноября
15:55
Стали известны подробности о последствиях утренних взрывов в Токмаке
15:20
Руководство РФ требует усилить паспортизацию на захваченных территориях Украины
14:53
Пять человек ранены в результате обстрела Куйбышевского района захваченного РФ Донецка
13:11
Более 160 тысяч абонентов остаются без света на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины
12:57
Перешли на сторону РФ: в Донецкой области заочно осудили трех «депутатов народного совета ДНР»
11:21
В оккупированном Мариуполе установят памятник российскому военному, который убивал мирных граждан
09:57
Россия в 2024 году потратит на военные нужды больше, чем во времена СССР
09:33
Утром в оккупированном Токмаке раздались взрывы
08:01
В Китае опровергли информацию СМИ о подводном тоннеле в Крым
все новости
21:46
Нужно ускориться со строительством сооружений в Донецкой области — Зеленский в видеобращении
21:12
Авиаудар по Торецку: есть погибший и раненые
20:33
Из-за непогоды и боевых действий без света более 600 населенных пунктов — Минэнерго
20:02
Военные РФ обстреляли Херсонскую область: ранены три человека
19:27
Сообщено о подозрении «главе муниципального округа» и «депутатке» из Луганщины
18:44
Жители одного из районов оккупированого Донецка жалуются на отсутствие отопления
18:12
Обстрел Покровска: пострадавшие получат финансовую помощь
17:28
Зеленский посетил Купянское направление
17:12
Российские войска пытаются зайти на территорию Авдеевского коксохимического завода — ВСУ
16:55
Юлия Витязева заочно приговорена к 11 годам тюрьмы за работу на Соловьева
16:52
Ракетный удар по Новоградовке: количество погибших возросло
16:40
Пограничники Краматорского отряда обнаружили российский тайник с оружием
16:15
Оккупанты расселяются в Энергодаре в квартирах местных жителей
15:47
Армия РФ ударила по Торецку: пострадали люди, ожидавшие в очереди на гумпомощь
15:30
Для очистки питьевой воды Краматорский водоканал получил реагенты от ЮНИСЕФ
15:16
Шахта в Донецкой области оказалась обесточена из-за обстрела оккупантов
15:11
Франция пообещала увеличит поставки боеприпасов в Украину
15:07
Верховный суд России объявил «экстремистским» и запретил «движение ЛГБТ»
14:40
На оккупированном Донбассе месяцами не выплачивают зарплату — ЦНС
14:20
30 жителей Запорожской области подозреваются в коллаборационизме — Нацполиция
все новости
ВИДЕО
Нужно ускориться со строительством сооружений в Донецкой области — Зеленский в видеобращении Нужно ускориться со строительством сооружений в Донецкой области — Зеленский в видеобращении
30 ноября, 21:46
Авиаудар по Торецку: есть погибший и раненые Авиаудар по Торецку: есть погибший и раненые
30 ноября, 21:12
Жители одного из районов оккупированого Донецка жалуются на отсутствие отопления Жители одного из районов оккупированого Донецка жалуются на отсутствие отопления
30 ноября, 18:44
Зеленский посетил Купянское направление Зеленский посетил Купянское направление
30 ноября, 17:28
Владимир Зеленский. Фото: Пресс-служба президента Украины Зеленский считает, что вернуть Донбасс сложнее, чем Крым
30 ноября, 12:09
Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Клименко Оккупанты ударили по Покровскому району: есть погибший, пострадали 10 человек, под завалами могут быть люди
30 ноября, 08:19

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама