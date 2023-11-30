Сообщено о подозрении «главе муниципального округа» и «депутатке» из Луганщины

В коллаборационизме подозреваются «глава муниципального округа» и «депутат» из Луганщины. Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

Им инкриминировано добровольное избрание в незаконные органы власти, созданные на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, житель Кременной, бывший главный специалист отдела ЖКХ Кременского городского совета, после полномасштабного российского вторжения начал сотрудничать с врагом.

С 1 по 10 сентября 2023 года в соответствии с законодательством РФ и «ЛНР» на захваченной территории Луганщины проведены незаконные «выборы депутатов народного совета и депутатов представительных органов муниципальных образований ЛНР первого созыва».

По результатам «голосования» мужчина избран «председателем совета Кременского муниципального округа ЛНР».

Подозредаемый является депутатом от всероссийской политической партии «Единая Россия».

Фигурант проводит заседание «постоянных комиссий совета», участвует в выставках и форумах на территории России, где «обменивается опытом и знаниями с коллегами».

Другая подозреваемая — жительница Лисичанская, экс-работница налоговой инспекции.

При оккупантах стала «директором» местного рынка.

В дальнейшем, на выборах 2023 года избран депутатом совета городского муниципального образования городской округ города Лисичанск лнр.

Женщина представляет политическую партию «справедливая россия-патриоты за правду».

Она вошла в состав «постоянной комиссии по социально-экономическому развитию и вопросам жилищно-коммунального хозяйства»

Она активно поддерживает оккупационные власти путем участия в антиукраинских мероприятиях, проходящих на территории города.