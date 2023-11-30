Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Повідомлено про підозру «глави муніципального округу» та «депутатку» з Луганщини

30 листопада 2023, 19:27

Повідомлено про підозру «глави муніципального округу» та «депутатку» з Луганщини

У колабораціонізмі підозрюються «глава муніципального округу» та «депутат» із Луганщини. Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

Ним інкриміновано добровільне обрання до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець Кремінної, колишній головний спеціаліст відділу ЖКГ Кремінської міської ради, після повномасштабного російського вторгнення почав співпрацювати із ворогом.

З 1 по 10 вересня 2023 року відповідно до законодавства РФ та «ЛНР» на захопленій території Луганщини проведено незаконні «вибори депутатів народної ради та депутатів представницьких органів муніципальних утворень ЛНР першого скликання».

За результатами «голосування» чоловіка обрано «головою ради Кремінського муніципального округу ЛНР».

Підозрюваний є депутатом від всеросійської політичної партії «Єдина Росія».

Фігурант проводить засідання «постійних комісій ради», бере участь у виставках та форумах на території Росії, де «обмінюється досвідом та знаннями з колегами».

Інша підозрювана – мешканка Лисичанська, екс-працівниця податкової інспекції.

За окупантів стала «директором» місцевого ринку.

Надалі, на виборах 2023 року обраний депутатом ради міської муніципальної освіти міський округ міста Лисичанськ ЛНР.

Жінка репрезентує політичну партію «справедлива росія-патріоти за правду».

Вона увійшла до складу «постійної комісії із соціально-економічного розвитку та питань житлово-комунального господарства»

Вона активно підтримує окупаційну владу шляхом участі в антиукраїнських заходах, що відбуваються на території міста.

Читайте також:

30 мешканців Запорізької області підозрюються у колабораціонізмі — Нацполіція

 

ТЕГИ

Місця
Луганська область окуповані території
Інше
повідомлено про підозру

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:40
Прикордонники Краматорського загону виявили російську схованку зі зброєю
12:09
Зеленський вважає, що повернути Донбас складніше, ніж Крим
11:57
У НАТО зробили прогноз щодо перспектив ЗСУ на фронті
10:37
Окупанти почали розгортати в Україні нову дивізію десантників — розвідка Британії
23:38
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 листопада
15:51
Напередодні зими РФ накопичила великий арсенал ракет — Столтенберг
15:46
Пожежа на шахті в окупованому Шахтарську тривала 9 днів: деталі
14:17
В окупованому Донецьку не встановлюватимуть новорічну ялинку
11:25
ЗСУ нанесли удар під час наради чиновників-окупантів на Херсонщині — ЦНС
11:10
Російський генерал-майор Володимир Завадський загинув в Україні
10:46
РФ обстріляла три райони Харківщини за добу, є руйнування — ОВА
23:31
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 листопада
15:55
Стали відомі подробиці про наслідки ранкових вибухів у Токмаку
15:20
Керівництво РФ вимагає посилити паспортизацію на захоплених територіях України
14:53
П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Куйбишевського району захопленого РФ Донецька
13:11
Понад 160 тисяч абонентів залишаються без світла на окупованих територіях Донеччини та Луганщини
12:57
Перейшли на бік РФ: на Донеччині заочно засудили трьох «депутатів народної ради ДНР»
11:21
В окупованому Маріуполі встановлять пам'ятник російському військовому, який вбивав мирних громадян
09:57
Росія у 2024 році витратить на військові потреби більше, ніж за часів СРСР
09:33
Вранці в окупованому Токмаку пролунали вибухи
усі новини
21:46
Потрібно прискоритися з будівництвом споруд у Донецькій області — Зеленський у відеозверненні
21:12
Авіаудар по Торецьку: є загиблий та поранені
20:33
Через негоду та бойові дії без світла понад 600 населених пунктів — Міненерго
20:02
Військові РФ обстріляли Херсонську область: поранено троє людей
19:27
Повідомлено про підозру «глави муніципального округу» та «депутатку» з Луганщини
18:44
Мешканці одного з районів окупованого Донецька скаржаться на відсутність опалення
18:12
Обстріл Покровська: постраждалі отримають фінансову допомогу
17:28
Зеленський відвідав Куп'янський напрямок
17:12
Російські війська намагаються зайти на територію Авдіївського коксохімічного заводу — ЗСУ
16:55
Юлія Вітязєва заочно засуджена до 11 років в'язниці за роботу на Соловйова
16:52
Ракетний удар по Новоградівці: кількість загиблих зросла
16:40
Прикордонники Краматорського загону виявили російську схованку зі зброєю
16:15
Окупанти розселяються в Енергодарі у квартирах місцевих мешканців
16:15
Шахта на Донеччині виявилася знеструмлена через обстріл окупантів
15:47
Армія РФ вдарила по Торецьку: постраждали люди, які чекали в черзі на допомогу
15:30
Для очищення питної води Краматорський водоканал отримав реагенти від ЮНІСЕФ
15:11
Франція пообіцяла збільшити постачання боєприпасів в Україну
15:07
Верховний суд Росії оголосив «екстремістським» та заборонив «рух ЛГБТ»
14:40
На окупованому Донбасі місяцями не виплачують зарплатню — ЦНС
14:20
30 мешканців Запорізької області підозрюються у колабораціонізмі — Нацполіція
усі новини
ВІДЕО
Потрібно прискоритися з будівництвом споруд у Донецькій області — Зеленський у відеозверненні Потрібно прискоритися з будівництвом споруд у Донецькій області — Зеленський у відеозверненні
30 листопада, 21:46
Авіаудар по Торецьку: є загиблий та поранені Авіаудар по Торецьку: є загиблий та поранені
30 листопада, 21:12
Мешканці одного з районів окупованого Донецька скаржаться на відсутність опалення Мешканці одного з районів окупованого Донецька скаржаться на відсутність опалення
30 листопада, 18:44
Зеленський відвідав Куп'янський напрямок Зеленський відвідав Куп'янський напрямок
30 листопада, 17:28
Володимир Зеленський. Фото: Пресслужба президента України Зеленський вважає, що повернути Донбас складніше, ніж Крим
30 листопада, 12:09
Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Клименко Окупанти вдарили по Покровському району: є загиблий, постраждали 10 людей, під завалами можуть бути люди
30 листопада, 08:19
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама