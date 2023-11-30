Повідомлено про підозру «глави муніципального округу» та «депутатку» з Луганщини

У колабораціонізмі підозрюються «глава муніципального округу» та «депутат» із Луганщини. Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

Ним інкриміновано добровільне обрання до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець Кремінної, колишній головний спеціаліст відділу ЖКГ Кремінської міської ради, після повномасштабного російського вторгнення почав співпрацювати із ворогом.

З 1 по 10 вересня 2023 року відповідно до законодавства РФ та «ЛНР» на захопленій території Луганщини проведено незаконні «вибори депутатів народної ради та депутатів представницьких органів муніципальних утворень ЛНР першого скликання».

За результатами «голосування» чоловіка обрано «головою ради Кремінського муніципального округу ЛНР».

Підозрюваний є депутатом від всеросійської політичної партії «Єдина Росія».

Фігурант проводить засідання «постійних комісій ради», бере участь у виставках та форумах на території Росії, де «обмінюється досвідом та знаннями з колегами».

Інша підозрювана – мешканка Лисичанська, екс-працівниця податкової інспекції.

За окупантів стала «директором» місцевого ринку.

Надалі, на виборах 2023 року обраний депутатом ради міської муніципальної освіти міський округ міста Лисичанськ ЛНР.

Жінка репрезентує політичну партію «справедлива росія-патріоти за правду».

Вона увійшла до складу «постійної комісії із соціально-економічного розвитку та питань житлово-комунального господарства»

Вона активно підтримує окупаційну владу шляхом участі в антиукраїнських заходах, що відбуваються на території міста.