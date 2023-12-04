СБУ задержала корректировщика ракетного удара по Университету Шевченко

Задержанным оказался 40-летний житель столицы. Фото: СБУ

СБУ задержала агента ФСБ, который скорректировал ракетные удары по Киеву накануне 2023 года, именно по его координатам 31 декабря 2022 года агрессор нанес ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.



Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Также злоумышленник разведывал локации штабов и места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории столицы и Житомирской области.



В результате спецоперации сотрудники СБУ разоблачили российского агента, установили его местонахождение и задержали в собственном доме в Киеве.



По данным следствия, «любителем РФ» оказался 40-летний житель столицы, исповедовавший прокремлевские взгляды. Чтобы содействовать агрессору в войне против Украины, в конце прошлого года он оформил статус «волонтёра» и уехал в Россию через третьи страны.

Задержанным оказался 40-летний житель столицы. Фото: СБУ

Во время пересечения границы с РФ мужчина по своей инициативе заявил кадровому сотруднику ФСБ о готовности сотрудничать с российской спецслужбой. Чтобы подтвердить свою преданность оккупантам, киевлянин сразу передал им координаты, по которым якобы дислоцируется одно из подразделений Сил обороны в столичном регионе.



И уже через несколько дней захватчики совершили по этой «локации» воздушную атаку. После этого представители ФСБ доставили своего агента в Москву, где его детально проинструктировали относительно методов работы, конспирации и приоритетных задач.

Задержанным оказался 40-летний житель столицы. Фото: СБУ

Затем предателя отправили в Украину для сбора разведданных. Взамен ему пообещали помощь в получении российского гражданства и своевременную «эвакуацию» в страну-агрессор.



Для получения развединформации в Житомирской области злоумышленник «втемную» использовал своих родственников, которые там проживали. А в столице – самостоятельно проводил визуальное наблюдение и фотофиксацию украинских объектов во время прогулок по городу.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.



Напомним, Служба безопасности собрала новые доказательства государственной измены со стороны бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича, скрывающегося в России и работающего на ФСБ.