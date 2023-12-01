Сивкович координировал информдиверсии Шуфрича против Украины

Служба безопасности собрала новые доказательства государственной измены со стороны бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича, скрывающегося в России и работающего на ФСБ. Об этом сообщили в СБУ.



Экс-чиновник причастен к организации масштабных информкампаний, направленных на искусственную дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины в пользу РФ.



Для этого он привлекал к сотрудничеству известных политиков в Киеве, в том числе Нестора Шуфрича, который подозревается в государственной измене.

Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Сивкович. Фото: СБУ

Именно он был одним из основных спикеров, который при координации Сивковича обнародовал кремлевские нарративы во время выступлений в телеэфирах и на страницах интернет-изданий.



«Установлено, что приспешники Сивковича разгоняли фейковые сообщения о внутренней обстановке в Украине, а также московские тезисы относительно безальтернативности пророссийского вектора во внешней политике. Таким образом, кремль пытался максимально дестабилизировать ситуацию внутри Украины до начала полномасштабного вторжения России и дискредитировать официальный Киев перед западными партнерами», — отметили в службе безопасности.



Чтобы избежать правосудия в 2014 году за попытки силового разгона Майдана, Сивкович уехал в Москву, где начал организовывать массированные информдиверсии против государственной безопасности Украины.



Это одна из приоритетных задач, которые он выполнял по указанию кадровых сотрудников 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сивкович о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).



Напомним, что ранее по материалам украинской спецслужбы и ГБР его действия были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:



▪️ ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена).



Поскольку Сивкович скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.



Напомним, 15 сентября 2023 года, Печерский районный суд Киева отправил народного депутата Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога.



Также Министерство финансов США ввело санкции против четырех украинских политиков, которые связаны с «вредоносной внешней деятельностью России».