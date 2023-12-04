СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Університету Шевченка

Затриманим виявився 40-річний мешканець столиці. Фото: СБУ

СБУ затримала агента ФСБ, який скоригував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року, саме за його координатами 31 грудня 2022 року агресор завдав ракетного удару по одному з корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Про це повідомили у пресслужбі відомства. Також зловмисник розвідував локації штабів та місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території столиці та Житомирської області.



Внаслідок спецоперації співробітники СБУ викрили російського агента, встановили його місцеперебування та затримали у власному будинку у Києві.



За даними слідства, «любителем РФ» виявився 40-річний житель столиці, який сповідував прокремлівські погляди. Щоб сприяти агресору у війні проти України, наприкінці минулого року він оформив статус «волонтера» та виїхав до Росії через треті країни.

Затриманим виявився 40-річний мешканець столиці. Фото: СБУ

Під час перетину кордону з РФ чоловік за власною ініціативою заявив кадровому співробітнику ФСБ про готовність співпрацювати з російською спецслужбою. Щоб підтвердити свою відданість окупантам, киянин одразу передав їм координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів Сил оборони у столичному регіоні.



І вже за кілька днів загарбники здійснили по цій «локації» повітряну атаку. Після цього представники ФСБ доставили свого агента до Москви, де його детально проінструктували щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань.

Затриманим виявився 40-річний мешканець столиці. Фото: СБУ

Потім зрадника відправили до України для збору розвідданих. Натомість йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну «евакуацію» до країни-агресора.



Для отримання розвідінформації на Житомирщині зловмисник «втемну» використав своїх родичів, які там проживали. А у столиці – самостійно проводив візуальне спостереження та фотофіксацію українських об'єктів під час прогулянок містом.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.



Нагадаємо, Служба безпеки зібрала нові докази державної зради з боку колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича, який переховується в Росії та працює на ФСБ.