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Оккупанты бомбами атаковали Торецк: есть пострадавший и повреждена школа

07 декабря 2023, 18:57

Оккупанты бомбами атаковали Торецк: есть пострадавший и повреждена школа

Российские оккупанты сегодня вечером, 7 декабря, обстреляли, предположительно, двумя управляемыми авиационными бомбами Торецк Донецкой области. В результате атаки пострадал мужчина. Об этом рассказала спикер прокуратуры Донетчины Анастасия Медведева, передает Суспільне. Донбас.

«В результате попадания одного из средств поражения по предприятию получил осколочное ранение 31-летний работник», — рассказала спикер.

По словам Медведевой, также повреждено учебное заведение.

Напомним, российская армия 7 декабря в очередной раз ударила по Херсонской области. В результате атаки пострадали четверо гражданских.

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