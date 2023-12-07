Оккупанты бомбами атаковали Торецк: есть пострадавший и повреждена школа

Российские оккупанты сегодня вечером, 7 декабря, обстреляли, предположительно, двумя управляемыми авиационными бомбами Торецк Донецкой области. В результате атаки пострадал мужчина. Об этом рассказала спикер прокуратуры Донетчины Анастасия Медведева, передает Суспільне. Донбас.



«В результате попадания одного из средств поражения по предприятию получил осколочное ранение 31-летний работник», — рассказала спикер.



По словам Медведевой, также повреждено учебное заведение.



Напомним, российская армия 7 декабря в очередной раз ударила по Херсонской области. В результате атаки пострадали четверо гражданских.