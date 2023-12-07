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Четверо гражданских пострадали на Херсонщине из-за обстрела оккупантов

07 декабря 2023, 13:48

Четверо гражданских пострадали на Херсонщине из-за обстрела оккупантов

Российская армия сегодня, 7 декабря, в очередной раз ударила по Херсонской области. В результате атаки пострадали четверо гражданских. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«В полдень российская армия атаковала Тягинку», — написал он.

По информации Прокудина, пострадали четыре человека. В тяжелом состоянии в больницу доставили 67-летнего местного жителя, медики борются за его жизнь.

Состояние других раненых средней тяжести. Так, это 63-летняя женщина и двое мужчин, 53 и 37 лет.

Напомним, оккупационные войска РФ 6 декабря атаковали в очередной раз Херсон. Известно, что один местный житель получил ранения.

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