Четверо гражданских пострадали на Херсонщине из-за обстрела оккупантов

Российская армия сегодня, 7 декабря, в очередной раз ударила по Херсонской области. В результате атаки пострадали четверо гражданских. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«В полдень российская армия атаковала Тягинку», — написал он.



По информации Прокудина, пострадали четыре человека. В тяжелом состоянии в больницу доставили 67-летнего местного жителя, медики борются за его жизнь.



Состояние других раненых средней тяжести. Так, это 63-летняя женщина и двое мужчин, 53 и 37 лет.



Напомним, оккупационные войска РФ 6 декабря атаковали в очередной раз Херсон. Известно, что один местный житель получил ранения.