Окупанти бомбами атакували Торецьк: є постраждалий та пошкоджено школу

Російські окупанти сьогодні ввечері, 7 грудня, обстріляли, ймовірно, двома керованими авіаційними бомбами Торецьк Донецької області. Внаслідок атаки постраждав чоловік. Про це розповіла речник прокуратури Донеччини Анастасія Медведєва, передає Суспільне. Донбас.



«Внаслідок влучання одного із засобів ураження по підприємству зазнав осколкового поранення 31-річний працівник», — розповіла речник.



За словами Медведєвої, також пошкоджено навчальний заклад.



Нагадаємо, російська армія 7 грудня вкотре вдарила по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали четверо цивільних.