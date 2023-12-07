Германия предоставляет дополнительные 17 миллионов евро на жилье для ВПЛ

Германия предоставляет дополнительные 17 миллионов евро на жилье для внутрене перемещьоних лиц. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Жилье для внутренних переселенцев — это очень острый социальный вопрос. Проект по предоставлению льготных ипотек ВПЛ работает уже несколько лет и хорошо себя показал. Большое спасибо немецким партнерам за продолжение финансирования этого важного проекта», — говорится в сообщении.

За счет указанных средств в 2024 году планируется выдать около 400 новых льготных жилищных кредитов.

«Мы с удовольствием продолжаем наше сотрудничество с Украиной в сфере льготных жилищных кредитов для украинских внутренне перемещенных лиц. Первая часть этого проекта на общую сумму 25,5 миллионов евро была успешно внедрена в течение 2021-2022 годов. Вместе с нашими украинскими партнерами мы очень быстро увидели, что этот проект вызвал значительный интерес. Именно поэтому сегодня мы объявили о дополнительной поддержке в размере 17 миллионов евро. Этот грант является составной частью немецко-украинского сотрудничества для развития, общая сумма которого только в 2023 году составила более 600 миллионов евро», — отметил постоянный заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Украине Тим Пранге.