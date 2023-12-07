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Німеччина надає додаткові 17 мільйонів євро на житло для ВПО

07 грудня 2023, 20:17

Німеччина надає додаткові 17 мільйонів євро на житло для ВПО

Німеччина надає додаткові 17 мільйонів євро на житло для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Житло для внутрішніх переселенців – це дуже гостре соціальне питання. Проект надання пільгових іпотек ВПО працює вже кілька років і добре себе показав. Дуже дякую німецьким партнерам за продовження фінансування цього важливого проекту», — йдеться у повідомленні.

За рахунок цих коштів у 2024 році планується видати близько 400 нових пільгових житлових кредитів.

«Ми із задоволенням продовжуємо нашу співпрацю з Україною у сфері пільгових житлових кредитів для українських внутрішньо переміщених осіб. Першу частину цього проекту на загальну суму 25,5 мільйонів євро було успішно впроваджено протягом 2021-2022 років. Разом із нашими українськими партнерами ми дуже швидко побачили, що цей проект викликав значний інтерес. Саме тому сьогодні ми оголосили про додаткову підтримку у розмірі 17 мільйонів євро. Цей грант є складовою німецько-українського співробітництва для розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році склала понад 600 мільйонів євро», — зазначив постійний заступник Надзвичайного та Повноважного Посла Німеччини в Україні Тім Пранге.

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