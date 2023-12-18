СБУ викрила навідників ракет на багатоповерхівку у Запоріжжі

Голові шпигунської мережі оголосили підозру у державній зраді, йому загрожує довічне ув'язнення. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила російських агентів, які навели ракети супротивника на багатоквартирний житловий будинок у Запоріжжі 18 жовтня. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Очолював агентурну мережу місцевий житель, який також є представником клубу військової реконструкції. За інформацією слідства, російська спецслужба завербувала чоловіка у середині жовтня.

Щоб не бути викритим, зрадник спілкувався із ФСБ через анонімний чат у соцмережі під псевдонімом «Палестинець». До роботи на агресора він залучив ще чотирьох людей, серед яких його родичі.

Повідомляється, що зловмисники збирали інформацію про дислокацію Сил оборони та передавали ФСБ інформацію про місце розташування будинків та промислових об'єктів. Для цього вони обходили місто, фотографували та знімали на відео потрібні їм об'єкти.

Всю зібрану інформацію вони передавали керівникові мережі, який далі надсилав її російській спецслужбі через «зв'язного» на тимчасово окупованій території.

Під час обшуків у російських агентів виявили зброю, техніку з доказами злочинів, а також радянську та проросійську символіку.

Місцевому жителю, який організував шпигунську мережу, повідомили підозру у держзраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі, зараз він перебуває під вартою.

Також триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності інших зловмисників, які погодились працювати на агресора.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня Росія вдарила ракетами по багатоквартирному житловому будинку у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу загинули 5 людей. Також 5 людей отримали тяжкі поранення.