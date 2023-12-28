Зеленський призначив Вадима Філашкіна головою Донецької ОДА

Вадим Філашкін Фото: Донецька ОВА

Президент Володимир Зеленський призначив Вадима Філашкіна головою Донецької облдержадміністрації.



Відповідний указ було підписано 27 грудня та опубліковано сьогодні на сайті глави держави.



У період дії воєнного стану Філашкін також є головою Донецької обласної військової адміністрації.



Філашкін з 2019 року був заступником очільника Донецької ОДА.



5 вересня 2023 року Зеленський звільнив від обов'язків начальника Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка, який керував регіоном більше чотирьох років. Після цього Кириленко був призначений головою Антимонопольного комітету України.



До сьогоднішнього дня виконувачем обов'язків очільника Донецької ОДА (ОВА) був перший заступник голови адміністрації Ігор Мороз.

Біографія Вадима Філашкіна

Народився 14 червня 1975 року у селі Арбузинка Миколаївської області.

2008 року закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. Кандидат юридичних наук за спеціальністю кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

З 1995 до 2001 року проходив термінову службу у Збройних Силах України. Потім до 2007 року служив за контрактом.

У 2007-2008 роках працював на керівних посадах Головного управління МВС на Одещині. З 2008 по 2012 рік очолював різні відділи у структурі управління боротьби з організованою злочинністю УМВС у Миколаївській області.

З листопада 2016 року працював заступником начальника Головного управління національної поліції у Донецькій області.



Із 2019 року є заступником голови Донецької обласної державної адміністрації. Одружений, має двох дітей.