Силы обороны сбили 24 из 28 российских БпЛА

В ночь на 22 декабря 2023 года российские оккупационные войска атаковали 28 ударными беспилотниками типа «Shahed», сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.



«К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины», — заявили в ВС ВСУ.



В результате боевой работы были сбиты 24 «шахеда» в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.



В нескольких районах столицы обломки упали на жилые дома. Возник пожар, есть пострадавшие. Напомним, днем ранее в ночь на 21 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed», запустив 35 БпЛА с трех разных направлений.