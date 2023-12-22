Сили оборони збили 24 із 28 російських БпЛА

У ніч на 22 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну 28 ударними безпілотниками типу «Shahed», повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



«До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», — заявили у ПС ЗСУ.



Внаслідок бойової роботи було збито 24 «шахеди» в межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.



У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа, є постраждалі.



Нагадаємо, днем раніше в ніч на 21 грудня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed, запустивши 35 БпЛА з трьох різних напрямків.