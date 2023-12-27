Среди погибших моряков «Новочеркасска» могли быть срочники — СМИ

В результате удара ВСУ по большому десантному кораблю «Новочеркасск» в оккупированной Феодосии могли погибнуть срочники. Об этом сообщило независимое российское издание ASTRA.

Отмечается, что в момент атаки на корабле были молодые призывники, а также контрактники.

Один из моряков, который служил на «Новочеркасске», рассказал о погибших срочниках.

Также ASTRA сообщает, что в соцсетях появляются посты скорби по погибшим российским военным.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 декабря Силы обороны Украины в оккупированной Феодосии в Крыму уничтожили БДК «Новочеркасск» ЧФ РФ.

Позже появилась информация, что 33 моряка Черноморского флота РФ числятся пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб в результате атаки на корабль «Новочеркасск» в порту Феодосии. На месте найдены обломки ракеты Storm Shadow.