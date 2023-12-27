Серед загиблих моряків «Новочеркаська» могли бути строковики — ЗМІ

Внаслідок удару ЗСУ по великому десантному кораблю «Новочеркаськ» в окупованій Феодосії могли загинути строковики. Про це повідомило незалежне російське видання ASTRA.

Зазначається, що на момент атаки на кораблі були молоді призовники, а також контрактники.

Один із моряків, який служив на «Новочеркаську», розповів про загиблих строковиків.

Також ASTRA повідомляє, що в соцмережах з'являються пости скорботи за загиблими російськими військовими.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 грудня Сили оборони України в окупованій Феодосії в Криму знищили ВДК «Новочеркаськ» ЧФ РФ.

Пізніше з'явилася інформація, що 33 моряки Чорноморського флоту РФ вважаються зниклими безвісти, 23 людини поранені, одна загинула внаслідок атаки на корабель «Новочеркаськ» у Феодосії. На місці знайдено уламки ракети Storm Shadow.