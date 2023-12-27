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После атаки на порт Феодосии колонну зерновозов направляют в Керчь — СМИ

27 декабря 2023, 21:17

После атаки на порт Феодосии колонну зерновозов направляют в Керчь — СМИ

Во временно оккупированном РФ Криму, после атаки на порт в Феодосии колону зерновозов направляют в Керчь. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии. 

«Большая колонна грузовиков-зерновозов зафиксирована на феодосийской объездной дороге после атаки на порт Феодосии. Колонна грузовиков сформирована по направлению в Керчь», — говорится в сообщении.

Через морской порт Феодосии Россия отгружала партии зерна, в том числе на балкеры под иностранными флагами.

По сообщениям журналистов-расследователей, через феодосийский порт Россия экспортировала зерно с оккупированных украинских территорий.

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