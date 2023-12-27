Після атаки на Феодосійський порт колону зерновозів направляють до Керчі — ЗМІ

У тимчасово окупованому РФ Криму, після атаки на порт у Феодосії колону зерновозів направляють до Керчі. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

«Велику колону вантажівок-зерновозів зафіксовано на феодосійській об'їзній дорозі після атаки на порт Феодосії. Колона вантажівок сформована за напрямом у Керч», — йдеться у повідомленні.

Через морський порт Феодосії Росія відвантажувала партії зерна, зокрема балкери під іноземними прапорами.

За повідомленнями журналістів-розслідувачів, через порт Феодосії Росія експортувала зерно з окупованих українських територій.