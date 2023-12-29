Масована атака на Україну: сили ППО збили 114 із 158 повітряних цілей

Сьогодні вночі, 29 грудня, окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Атаковані об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«Наймасовіша атака. 29 грудня було знищено 114 із 158 повітряних цілей: 27 дронів Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55», — йдеться у повідомленні.



Спочатку окупанти традиційно атакували «шахедами» з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА «Shahed-136/131».



Близько 3.00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.



З Курської області близько 05:00 окупанти застосували далекі бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 у напрямку північних та центральних областей.



Водночас окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом загарбники випустили не менше 14 ракет, що летіли балістичною траєкторією – С-300/С-400/Іскандер-М з окупованого Криму, Курської та Білгородської областей Росії.



Крім того, о 6:30 було зафіксовано зліт п'яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуск п'яти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з Астраханської області.



Також з літаків тактичної авіації Су-35 застосовані 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одна Х-59.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку російської окупаційної армії на міста України 29 грудня, зазначивши, що Україна обов'язково відповість терористам на їхні удари.