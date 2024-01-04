РФ намерена покупать у Ирана баллистические ракеты, от Северной Кореи она их уже получает — WSJ

РФ хочет покупать у Ирана баллистические ракеты. Скриншот: WSJ

Россия планирует купить баллистические ракеты малой дальности у Ирана, поставки могут начаться уже этой весной. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

«Соединенные Штаты обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются», — заявил один из американских чиновников.

Источники издания также допускают, что Тегеран может поставить ракеты России уже этой весной. В то же время чиновники не считают, что соглашение было завершено.

По словам американских официальных лиц, желание России приобрести ракеты было очевидным в середине декабря, когда российская делегация прибыла с визитом на иранский полигон, чтобы ознакомиться с ракетами и связанным с ними оборудованием.

Отмечается, что ракеты делегации России представили Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). В том числе речь идет и о ракетах малой дальности Ababil.

Визит состоялся после приезда министра обороны России Сергея Шойгу в штаб-квартиру ВКС КСИР, которая расположена в Тегеране. Во время визита он осмотрел выставку ракет Ababil и других ракетных систем.

В частности, Шойгу встретился с начальником штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери и заявил о развитии российско-иранских отношений.

Как отмечают чиновники США, ракеты Ирана станут дополнением к недавним приобретениям России, которая начала получать пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет из Северной Кореи.