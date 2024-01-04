Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

РФ має намір купувати у Ірану балістичні ракети, від Північної Кореї вона їх уже отримує — WSJ

04 січня 2024, 16:57

РФ має намір купувати у Ірану балістичні ракети, від Північної Кореї вона їх уже отримує — WSJ

Росія планує купити балістичні ракети малої дальності у Ірану, постачання можуть розпочатися вже навесні. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal.

«Сполучені Штати стурбовані тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються», — заявив один з американських чиновників.

Джерела видання також припускають, що Тегеран може поставити ракети Росії вже навесні. Водночас, чиновники не вважають, що угода була завершена.

За словами американських офіційних осіб, бажання Росії придбати ракети було очевидним у середині грудня, коли російська делегація прибула з візитом на іранський полігон, щоб ознайомитися з ракетами та пов'язаним із ними обладнанням.

Зазначається, що ракети делегації Росії представили Повітряно-космічні сили (ВКС) Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КСІР). У тому числі йдеться і про ракети малої дальності Ababil.

Візит відбувся після приїзду міністра оборони Росії Сергія Шойгу до штаб-квартири ВКС КСІР, яка розташована у Тегерані. Під час візиту він оглянув виставку ракет Ababil та інших ракетних систем.

Зокрема, Шойгу зустрівся з начальником штабу збройних сил Ірану Мохаммадом Багері та заявив про розвиток російсько-іранських відносин.

Як зазначають чиновники США, ракети Ірану стануть доповненням до нещодавніх придбань Росії, яка почала отримувати пускові установки балістичних ракет та кілька десятків балістичних ракет із Північної Кореї.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія ракети Іран Північна Корея

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:45
В окупованому Криму лунають вибухи: повідомляють про «приліт» у військову частину
17:13
«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл загинула жінка, ще двох чоловіків травмовано
16:22
Окупанти намагаються нарощувати свої сили біля Часів Яру та відбити позиції біля Бахмута
15:45
В Італії збираються провести виставку про «розквіт» Маріуполя після захоплення Росією
13:55
У Росії крилаті ракети хочуть оснащувати касетними боєприпасами — ЦНС
12:45
Через масове дезертирство поранених російських бійців не пускають у відпустки — ГУР
12:10
У Криму знайдено морський безпілотник з 500 кг вибухівки — Baza
10:25
Двоє людей загинули в Херсонській області через російські обстріли минулої доби
09:53
Росіяни атакували на шести напрямках — Генштаб ЗСУ
08:25
Глава дипломатії ЄС закликав передати Україні ракети більшої дальності
08:00
Центр Курахового вночі зазнав ракетного обстрілу
23:01
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 3 січня
20:25
«ДНР» замислилася, чим опалювати селища після закриття шахт
14:45
На Херсонщині через російський обстріл загинула літня жінка — ОВА
14:16
Загарбники шукають фейкових спостерігачів на «вибори президента» — ЦНС
12:58
На Луганщині загарбники збираються перетворити колонію на катівню — ОВА
12:30
В окупованому Маріуполі «швидкі» відмовляються приїжджати на виклик — міськрада
12:20
Суд засудив ексначальника донецької катівні «Ізоляція» до 15 років ув'язнення
11:40
Окупанти намагаються наступати на Часів Яр — Сирський
10:58
Підпільники виявили у Севастополі радіолокаційну станцію окупантів
усі новини
19:27
У мережі повідомили про удар по військовій базі з пальним у Білгородській області
18:55
Обстріл Донецької області: понад двісті будинків залишилися без газопостачання
18:27
ЗСУ знищили командний пункт окупантів поблизу Севастополя в окупованому Криму
18:21
Двоє колишніх співробітників ДСНС у Донецькій області перейшли на бік російських загарбників
18:08
РФ обстріляла Красногорівку та Авдіївку: одна жінка загинула, ще одна травмована
17:53
РФ здатна ще мінімум на 6 масштабних ракетних атак
17:45
В окупованому Криму лунають вибухи: повідомляють про «приліт» у військову частину
17:13
«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл загинула жінка, ще двох чоловіків травмовано
16:57
РФ має намір купувати у Ірану балістичні ракети, від Північної Кореї вона їх уже отримує — WSJ
16:22
Окупанти намагаються нарощувати свої сили біля Часів Яру та відбити позиції біля Бахмута
15:45
В Італії збираються провести виставку про «розквіт» Маріуполя після захоплення Росією
15:39
Окупанти вдарили по Станіславу: село знеструмлено, є жертви
15:35
Заступника мера одного з міст на Одещині викрили на «відкатах»
14:35
Грошей для нового пакету допомоги Україні в США зараз немає — Кірбі
14:27
Кабмін хоче зберегти виплати для вразливих категорій ВПО, але треба внести зміни
14:15
Близько 2600 кримінальних проваджень по ухилянтах передано до суду — Ігор Клименко
13:55
У Росії крилаті ракети хочуть оснащувати касетними боєприпасами — ЦНС
13:35
У ГУР показали підпал бомбардувальника Су-34
13:21
Внаслідок артобстрілу в Мар'їнській громаді загинула одна людина, ще одна — зазнала поранень
12:56
У Харкові зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетного удару 2 січня
усі новини
ВІДЕО
Стовп диму після ракетного удару. Кадр із відео В окупованому Криму лунають вибухи: повідомляють про «приліт» у військову частину
04 січня, 17:45
Підпал літака. Кадр з відео У ГУР показали підпал бомбардувальника Су-34
04 січня, 13:35
Обмін полоненими Фото: Офіс омбудсмена Україна та Росія провели найбільший обмін полоненими за час великої війни
03 січня, 18:17
Денис Куликовський. Фото: Новини Донбасу Суд засудив ексначальника донецької катівні «Ізоляція» до 15 років ув'язнення
03 січня, 12:20
Робота ППО в Білгороді. Кадр із відео У Білгороді пролунали потужні вибухи
02 січня, 22:27
Фото: Східний варіант В окупованому Довжанську на Луганщині світла немає з початку грудня
02 січня, 21:05
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама