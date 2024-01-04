РФ має намір купувати у Ірану балістичні ракети, від Північної Кореї вона їх уже отримує — WSJ

Росія планує купити балістичні ракети малої дальності у Ірану, постачання можуть розпочатися вже навесні. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal.

«Сполучені Штати стурбовані тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються», — заявив один з американських чиновників.

Джерела видання також припускають, що Тегеран може поставити ракети Росії вже навесні. Водночас, чиновники не вважають, що угода була завершена.

За словами американських офіційних осіб, бажання Росії придбати ракети було очевидним у середині грудня, коли російська делегація прибула з візитом на іранський полігон, щоб ознайомитися з ракетами та пов'язаним із ними обладнанням.

Зазначається, що ракети делегації Росії представили Повітряно-космічні сили (ВКС) Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КСІР). У тому числі йдеться і про ракети малої дальності Ababil.

Візит відбувся після приїзду міністра оборони Росії Сергія Шойгу до штаб-квартири ВКС КСІР, яка розташована у Тегерані. Під час візиту він оглянув виставку ракет Ababil та інших ракетних систем.

Зокрема, Шойгу зустрівся з начальником штабу збройних сил Ірану Мохаммадом Багері та заявив про розвиток російсько-іранських відносин.

Як зазначають чиновники США, ракети Ірану стануть доповненням до нещодавніх придбань Росії, яка почала отримувати пускові установки балістичних ракет та кілька десятків балістичних ракет із Північної Кореї.