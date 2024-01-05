В США заявили о намерении оказывать поддержку Украине, но не на уровне двух прошлых лет

Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать военную поддержку Украине, однако она будет не на уровне 2022-2023 годов. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Государственного департамента Мэттью Миллер, передает Европейская правда.



«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы будем продолжать поддерживать ее на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах», — отметил он.



Миллер отметил, что главная цель Запада — дать возможность Украине самой себя обеспечивать, в том числе вооружениями.



«Но мы еще не на этом пути, и именно поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании, потому что мы еще не достигли того уровня, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы», — резюмировал он.



Напомним, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что если в ближайшие несколько недель в Конгрессе не согласуют новый пакет военной помощи Украине, средств на это в бюджете не будет.