У США заявили про намір надавати підтримку Україні, але не на рівні двох минулих років

Сполучені Штати Америки продовжуватимуть надавати військову підтримку Україні, проте вона буде не на рівні 2022-2023 років. Про це заявив на брифінгу керівник пресслужби Державного департаменту Меттью Міллер, повідомляє Європейська правда.



«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати її на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 та 2023 роках», — зазначив він.



Міллер зазначив, що головна мета Заходу — дати можливість Україні самій себе забезпечувати, зокрема озброєннями.



«Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили», — резюмував він.



Нагадаємо, представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що якщо протягом найближчих кількох тижнів у Конгресі не погодять новий пакет військової допомоги Україні, коштів на це в бюджеті не буде.