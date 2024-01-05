В Воздушных силах рассказали, использовала ли РФ ракеты из КНДР

В Украине пока не могут подтвердить информацию, что российские солдаты используют баллистические ракеты, которые передала им Северная Корея. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в прямом эфире национального телемарафона.



По информации Воздушных сил, нет данных о том, что Российская Федерация использовала ракеты от Северной Кореи.



«Заявление было соответствующее от США. Поэтому изучать будут специалисты определенные какие-то обломки и тогда уже можно будет говорить, есть ли такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить», — отметил спикер Воздушных сил.



Однако Игнат добавил, что силам противовоздушной обороны не будет сложнее сбивать баллистические ракеты дружеских стран РФ — Ирана и КНДР.



«Вы знаете мощное сотрудничество этих стран в сфере военно-промышленного комплекса. Я думаю, что вооружение, которое есть у них, берем ту же Северную Корею, много там советского, много технологий передал еще Союз. Возможно, даже идентично. Поэтому ожидать чего-то более новейшего вряд ли стоит. От того же «Искандера», возможно, отличается чем-то, но не слишком», — подчеркнул он.



Напомним, согласно информации министерства обороны Великобритании, почти наверняка северокорейские боеприпасы уже достигли складов на западе России, которые снабжают российские военные операции на Украине.



Также Белый дом со ссылкой на рассекреченные данные разведки сообщил, что еверная Корея недавно предоставила России баллистические ракеты и пусковые установки для использования Москвой в войне против Украины.