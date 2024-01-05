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У Повітряних силах розповіли, чи використовувала Росія ракети з КНДР

05 січня 2024, 10:24

У Повітряних силах розповіли, чи використовувала Росія ракети з КНДР

В Україні поки що не можуть підтвердити інформацію, що російські солдати використовують балістичні ракети, які передала їм Північна Корея. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у прямому ефірі національного телемарафону.

За інформацією Повітряних сил немає даних про те, що Російська Федерація використовувала ракети від Північної Кореї.

«Заява була відповідна від США. Тому вивчатимуть фахівці певні якісь уламки і тоді вже можна буде говорити, чи є такий факт чи ні. Поки що не можу цього підтвердити», — зазначив спікер Повітряних сил.

Однак Ігнат додав, що силам протиповітряної оборони не буде складніше збивати балістичні ракети дружніх країн РФ — Ірана та КНДР.

«Ви знаєте потужну співпрацю цих країн у сфері військово-промислового комплексу. Я думаю, що озброєння, яке є у них, беремо ту саму Північну Корею, багато там радянської, багато технологій передав ще Союз. Можливо навіть ідентично. Тому чекати чогось новішого навряд чи варто. Від того ж «Іскандера», можливо, відрізняється чимось, але не надто», — наголосив він.

Нагадаємо, згідно з інформацією міністерства оборони Великобританії, майже напевно північнокорейські боєприпаси вже досягли складів на заході Росії, які постачають російські військові операції в Україні.

Також Білий дім з посиланням на розсекречені дані розвідки повідомив, що Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети та пускові установки для використання Москвою у війні проти України.

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