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В ГПСУ объяснили усиление проверок военнообязанных на границе

05 января 2024, 13:30

В ГПСУ объяснили усиление проверок военнообязанных на границе

Пограничники ужесточили проверку при выезде из Украины у мужчин. Это связано с тем, что увеличилось количество уклинистов, пытающихся использовать поддельные документы для побега. Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Изменения в правилах пересечения границы, утвержденные постановлением правительства № 57, не вносились. То есть те категории, которым разрешено пересекать границу, могут это делать. На пограничников наложена ответственность тщательно проверять условия выезда, потому что, к сожалению, за последнее время мы видим увеличение количества поддельных документов, а также несоответствие цели поездки, прописанной в правилах. В частности, лица, осуществляющие международные перевозки грузов, пассажиров, гуманитарной помощи», — отметил он.

По словам Демченко, за 11 месяцев в 2023 году на границе было разоблачено около 3000 поддельных документов, которые использовали лица, чтобы уехать из страны. Поэтому проверки стали более тщательными.

Спикер ГНСУ подчеркнул, что границу могут пересекать ряд категорий мужчин военнообязанных, не подлежащих призыву по мобилизации или имеющих отсрочку. Эти мужчины должны иметь с собой соответствующие документы по ТЦК.

«В правилах определено, что границу могут пересекать военнообязанные лица, не подпадающие под мобилизацию и имеющие отсрочку. Мы можем проверить документы у лиц, в частности, родителей, у которых есть на иждивении трое или более детей», — резюмировал он.

Напомним, всего начато около 9 тысяч производств в отношении людей, которые избегают ТЦК

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