У ДПСУ пояснили посилення перевірок військовозобов'язаних на кордоні

Прикордонники посилили перевірки при виїзді з України у чоловіків. Це пов’язано з тим, що збільшилася кількість ухилянтів, які намагаються використати підробні документи для втечі. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.



«Змін в правилах перетину кордону, які затверджені постановою уряду № 57, не вносилися. Тобто ті категорії, яким дозволено було перетинати кордон, можуть це робити. На прикордонників накладена відповідальність ретельно перевіряти умови виїзду, бо, на жаль, за останній час ми бачимо збільшення кількості підробних документів, а також невідповідність мети поїздки, яка прописана в правилах. Зокрема, особи, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, пасажирів, гуманітарної допомоги», — зазначив він.



За словами Демченка, за 11 місяців в 2023 році на кордоні було викрито майже 3000 підробних документів, які використовували особи, щоб виїхати з країни. Тому перевірки стали більш ретельними.



Речник ДПСУ підкреслив, що кордон можуть перетинати низка категорій чоловіків військовозобов'язаних, які не підлягають призову по мобілізації, або мають відстрочку. Ці чоловіки повинні мати з собою відповідні документи з ТЦК.



«В правилах визначено, що кордон можуть перетинати військовозобов’язані особи, які не підпадають під мобілізацію і мають мати відстрочку. Ми можемо перевірити документи у осіб, зокрема, батьків, в яких є на утриманні троє або більше дітей», — резюмував він.



Нагадаємо, всього розпочато близько 9 тисяч виробництв щодо людей, які уникають ТЦК.