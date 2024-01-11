США підтримали законопроект про конфіскацію $300 млрд заморожених активів РФ — Bloomberg

Представники американського уряду висловили підтримку законопроекту, який передбачає можливість конфіскації заморожених активів Російської Федерації, оцінених приблизно у 300 мільярдів доларів. Ці кошти спрямують на відновлювальні роботи в Україні. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на записки Ради національної безпеки (РНБ) США до Конгресу.

«Законопроект надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для арешту російських суверенних активів на користь України», — повідомляється в документі.

Джерело в керівництві агентства підтвердило офіційну позицію Білого дому, зазначивши, що дана тема розглядатиметься на майбутній зустрічі країн «Великої сімки» (G7), призначеної перед другою річницею повномасштабного вторгнення в Україну.

В даний час розглядаються різні сценарії, включаючи пряму конфіскацію та використання заморожених активів Російської Федерації для витрат України, а також можливість використання отриманих доходів або застосування цих коштів як заставу для отримання кредитів.

Раніше повідомлялося, що у США заявили про спосіб конфіскувати заморожені активи Росії.