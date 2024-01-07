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На Донетчине обесточена шахта и повреждено оборудование на ТЭС — Минэнерго

07 января 2024, 12:36

На Донетчине обесточена шахта и повреждено оборудование на ТЭС — Минэнерго

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Донецкой области обесточена шахта и повреждено оборудование на территории теплоэлектростанции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

По данным ведомства, из-за боевых действий были обесточены две шахты в Донецкой области, на момент отключения электроэнергии было 18 работников.

Кроме того, в результате боевых действий повреждено оборудование на территории ТЭС в Донецкой области.

Напомним, оккупанты атаковали подстанцию и ТЭС в Донецкой области. Одна из шахт была обесточена, 17 горняков находились под землей.  

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