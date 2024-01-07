На Донетчине обесточена шахта и повреждено оборудование на ТЭС — Минэнерго

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Донецкой области обесточена шахта и повреждено оборудование на территории теплоэлектростанции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



По данным ведомства, из-за боевых действий были обесточены две шахты в Донецкой области, на момент отключения электроэнергии было 18 работников.



Кроме того, в результате боевых действий повреждено оборудование на территории ТЭС в Донецкой области.



Напомним, оккупанты атаковали подстанцию и ТЭС в Донецкой области. Одна из шахт была обесточена, 17 горняков находились под землей.