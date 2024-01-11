На Донеччині через обстріл росіян знеструмлено дві шахти: гірників вивели на поверхню

Через обстріл російських військ на Донеччині побутові споживали і підприємства залишаються без світла. Зокрема, дві шахти у регіоні знеструмлено. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Протягом дня неодноразово під обстріл потрапляли високовольтні лінії Донецької області. В результаті знеструмилися побутові споживачі, дві шахти», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що 5 робітників вивели на поверхню.



Нагадаємо, внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у Донецькій області 7 січня було знеструмлено шахту та пошкоджено обладнання на території теплоелектростанції.