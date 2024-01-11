Зеленский рассказал, к кому из украинцев за границей «есть вопросы»

Зеленский отреагировал на идею о призыве украинцев за границей. Фото: ОП

Те украинские мужчины, которые проживают за границей, должны помогать нашей стране. В частности, платить налоги в государственный бюджет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский сегодня, 11 января, во время пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.



«Есть люди, мужчины, женщины всех возрастов, которые выезжали, и это понятно, была война. Никто из людей не знал, что будет завтра, все спасались, границы мы все открывали в любые государства, чтобы люди не давили друг друга на границе. Это одна часть. Вторая часть — мы отстояли 50 процентов с захваченной территории, мы отбили врага и 2 года бьются наши ребята», — отметил он.



По словам главы государства, украинцы призывного возраста должны быть в Украине, а не за границей.



«Я сейчас не говорю о том, что кто-то должен быть на фронте, а кто-то нет. Есть закон. На одного военного идет 6-8 налогоплательщиков, и если вы в Украине и не на фронте, а вы работаете и платите налоги, то вы также защищаете государство, и это очень нужно. Но если вы за границей и мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона — то есть вопросы», — подчеркнул он.



Зеленский пояснил, что уплата налогов важна, потому что «не будет денег на военных, а не будет денег – не будет военного, некому будет защищать Украину. Такие правила жизни».



Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому телеканалу Welt сообщил, что в следующем году хочет привлечь на военную службу мужчин, живущих за рубежом.



Также глава оборонного ведомства в интервью рассказал, что правила мобилизации должны быть понятны для всех граждан, а служба в армии не должна восприниматься как наказание.