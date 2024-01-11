Зеленський розповів, до кого з українців за кордоном «є питання»

Зеленський відреагував на ідею про заклик українців за кордоном. Фото: ВП

Ті українські чоловіки, які мешкають за кордоном, мають допомагати нашій країні. Зокрема,сплачувати податки до державного бюджету. Про це заявив президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня, під час пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.



«Є люди, чоловіки, жінки різного віку, які виїжджали, і це зрозуміло, була війна. Ніхто з людей не знав, що буде завтра, всі рятувалися, кордони ми всі відкривали у будь-які держави, щоб люди не давили одне одного на кордоні. Це одна частина. Друга частина — ми відстояли 50 відсотків із захопленої території, ми відбили ворога і 2 роки б'ються наші хлопці», — наголосив він.



За словами глави держави, українці призовного віку мають бути в Україні, а не за кордоном.



«Я зараз не говорю про те, що хтось має бути на фронті, а хтось ні. Є закон. На одного військового йде 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні і не на фронті, а ви працюєте та сплачуєте податки, то ви також захищаєте державу, і це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном та мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не платите податки, і виїжджали поза законом — тобто питання», — наголосив він.



Зеленський пояснив, що сплата податків важлива, бо «не буде грошей на військових, а не буде грошей – не буде військового, не буде кому захищати Україну. Такі правила життя».



Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю німецькому телеканалу Welt повідомив, що наступного року хоче залучити на військову службу чоловіків, які живуть за кордоном.



Також глава оборонного відомства в інтерв'ю розповів, що правила мобілізації мають бути зрозумілими для всіх громадян, а служба в армії не повинна сприйматися як покарання.