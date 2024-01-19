В Мариуполе оккупанты два месяца не выплачивают пенсии

Очередь за выплатами в Мариуполе. Фото: кадр из видео

Во временно оккупированном Россией Мариуполе местные пенсионеры не могут получить свои выплаты уже второй месяц. Более 50 тысяч человек лишились пенсий и других социальных выплат в портовом городе Донецкой области.



Россияне прикрывают это техническим сбоем системы начислений и обещают все исправить. И в то же время с первого января приостановили выплата пенсий и других выплат пенсионерам, которые не имеют российских паспортов.



По информации «Новостей Донбасса», прием граждан и выдача документов остановлены. Старики штурмуют почтовые отделения и выстраиваются в огромные очереди за бесплатным хлебом и кашей.



Советник мэра города Петр Андрющенко отмечает, что с пяти утра люди выстраиваются в очереди, чтобы штурмовать почту в надежде получить пенсии и социальные выплаты, большинство еще за ноябрь.



«Затем (или одновременно) с трех утра в очередь на обнал украинских пенсионных карт с безжалостной гривны в наличные рубли. Так выглядит реальная жизнь в оккупации. Так выглядит реальное состояние экономики России. Так выглядит реальная менеджерская способность россиян», — добавляет он.



В некоторых районах Мариуполя нет отопления, есть проблемы в квартирах с плесенью, с электричеством, водоснабжением, а также грязью на улицах и при этом безумные цены на коммунальные услуги, а теперь и отсутствие своевременно выплаченных зарплат и пенсий.



В Мариуполе сейчас проживает около 65 тысяч пенсионеров.

Если до войны в Мариуполе 19 января все ходили воду освещать, то сейчас в очередь за пенсией идут. pic.twitter.com/eTwMZgc7Me — Xel (@inellis09) January 19, 2024



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в медучреждениях оккупированного Мариуполя невозможно получить медикаменты, если у пациента нет паспорта Российской Федерации.