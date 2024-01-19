У Маріуполі окупанти два місяці не виплачують пенсії

У тимчасово окупованому Росією Маріуполі місцеві пенсіонери не можуть отримати виплати вже другий місяць. Понад 50 тисяч осіб втратили пенсії та інші соціальні виплати в портовому місті Донецької області.



Росіяни прикривають це технічним збоєм системи нарахувань та обіцяють усе виправити. І водночас із першого січня призупинили виплату пенсій та інших виплат пенсіонерам, які не мають російських паспортів.



За інформацією «Новин Донбасу», прийом громадян та видача документів зупинені. Літні люди штурмують поштові відділення і вишиковуються у величезні черги за безкоштовним хлібом та кашею.



Радник мера міста Петро Андрющенко зазначає, що з п'ятої ранку люди вишиковуються в черзі, щоб штурмувати пошту в надії отримати пенсії та соціальні виплати, більшість ще за листопад.



«Потім (або одночасно) з третьої ранку в чергу на "обнал" українських пенсійних карт з безжальної гривні в готівкові рублі. Так виглядає реальне життя в окупації. Так виглядає реальний стан економіки росії. Так виглядає реальна менеджерська спроможність росіян.», — додає він.



У деяких районах Маріуполя немає опалення, є проблеми у квартирах із пліснявою, з електрикою, водопостачанням, а також брудом на вулицях і при цьому шалені ціни на комунальні послуги, а тепер і відсутність своєчасно виплачених зарплат та пенсій.



У Маріуполі зараз мешкає близько 65 тисяч пенсіонерів.

Если до войны в Мариуполе 19 января все ходили воду освещать, то сейчас в очередь за пенсией идут. pic.twitter.com/eTwMZgc7Me — Xel (@inellis09) January 19, 2024

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що в медзакладах окупованого Маріуполя неможливо отримати медикаменти, якщо пацієнт не має паспорта Російської Федерації.