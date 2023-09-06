Диабетики в Мариуполе не получат инсулин при отсутствии паспорта РФ

В медучреждениях оккупированного Мариуполя невозможно получить медикаменты, если у пациента нет паспорта Российской Федерации. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



На дверях первой поликлиники захваченного города стали развешивать уведомления, что выдача инсулина и других медикаментов льготным группам, предоставляются только при наличии российского документа, которое подтверждает гражданство оккупантов.



Стоит отметить, что 55 статье устава ООН говорится, что оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами.

Напомним, в школах оккупированного Мариуполя четвертая часть школьников — мигранты из РФ.



