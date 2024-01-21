Зеленський повідомив, чи потрібно мобілізувати ще 500 тисяч людей

Зеленський розповів про мобілізацію. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не бачить потреби у тому, щоб мобілізувати 500 тисяч осіб. Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.



«Я особисто на сьогоднішній день поки що не бачу потреби мобілізувати півмільйона людей. Не тому, що мені зараз хочеться відповісти, комусь сподобатися. Просто це не лише життя, а життя — це номер один. А друга історія – це відповідні дії та відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що півмільйона потрібно мобілізувати», — заявив він.



За словами Зеленського, важливим складником є фінансове забезпечення. Зараз «на забезпечення мобілізації та військових гроші не приходять від партнерів».



Тому, коли ми говоримо півмільйона, нам треба думати. Є запит, треба правильно все рахувати», — зазначив глава держави.





Нагадаємо, Володимир Зеленський на прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей. Як повідомив глава держави, це питання було винесене на Ставку.