В Святогорске сгорело единственное в городе медучреждение

В единственном медицинском учреждении Святогорска произошел пожар. Фото: Свои люди

В центре Святогорска 22 января произошел масштабный пожар — горело здание амбулатории №9 на улице Ивана Мазепы. Об этом сегодня сообщило издание «Свои люди».

Отмечается, что это было единственное медицинское учреждение в городе. «Ремонт амбулатории стоил 36 000 евро. Недавно в нем заменили окна и двери», — говорится в сообщении.

Как сообщили «Новостям Донбасса» в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области, сейчас проводятся следственно-оперативные действия с целью выяснения причин пожара, на месте работают эксперты.

Ранее сообщалось, что реконструкция моста в Святогорске через Северский Донец уже на завершающей стадии. Полностью завершить ремонтные работы планируется в марте–апреле 2024 года.