У Святогірську згорів єдиний у місті медичний заклад

У єдиному медичному закладі Святогірська сталася пожежа. Фото: Свої люди

У центрі Святогірська 22 січня сталася масштабна пожежа — горіла будівля амбулаторії №9 на вулиці Івана Мазепи. Про це сьогодні повідомило видання «Свої люди».

Зазначається, що це був єдиний медичний заклад у місті.

«Ремонт амбулаторії коштував 36 тисяч євро. Нещодавно в ньому замінили вікна та двері», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили «Новинам Донбасу» у пресслужбі ДСНС в Донецькій області, наразі проводяться слідчо-оперативні дії для виявлення причин пожежі, на місці працюють експерти.

Раніше повідомлялося, що реконструкція мосту у Святогірську через Сіверський Донець вже на завершальній стадії. Повністю завершити ремонтні роботи планується у березні–квітні 2024 року.