У Святогірську згорів єдиний у місті медичний заклад

У центрі Святогірська 22 січня сталася масштабна пожежа — горіла будівля амбулаторії №9 на вулиці Івана Мазепи. Про це сьогодні повідомило видання «Свої люди».
Зазначається, що це був єдиний медичний заклад у місті.
«Ремонт амбулаторії коштував 36 тисяч євро. Нещодавно в ньому замінили вікна та двері», — йдеться у повідомленні.
Як повідомили «Новинам Донбасу» у пресслужбі ДСНС в Донецькій області, наразі проводяться слідчо-оперативні дії для виявлення причин пожежі, на місці працюють експерти.
Раніше повідомлялося, що реконструкція мосту у Святогірську через Сіверський Донець вже на завершальній стадії. Повністю завершити ремонтні роботи планується у березні–квітні 2024 року.