В Святогорске показали мост: ремонт на завершающей стадии

Автомобильный мост через Северский Донец в Святогорске планируют полностью отремонтировать весной нынешнего года. Фото: Донецкая ОВА

Реконструкция моста в Святогорске через Северский Донец уже на завершающей стадии. Полностью завершить ремонтные работы планируется в марте–апреле 2024 года. Об этом сегодня, 5 января, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Работы финансируются из средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. На сегодняшний день работы выполнены на 75%», — отметил глава Донецкой ОВА.

В 2022 году в результате боевых действий он был разрушен. В декабре того же года Донецкая ОВА заказала разработку проектной документации по восстановлению, а ремонт начался в мае 2023 года.

Напомним, бывшего мэра Святогорска Владимира Бандуру, который во время оккупации города в 2022 году перешел на сторону оккупационной власти, будут заочно судить по нескольким статьям Уголовного Кодекса Украины.