В Святошинском районе Киева саперы нашли и изъяли боевую часть российской ракеты Х-101

В Святошинском районе столицы саперы нашли и изъяли неразорвавшуюся часть российской ракеты Х-101. Фото: ГСЧС

Пиротехники Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины ликвидируют последствия обстрела столицы в Святошинском районе.

Как сообщили в ГСЧС, найдена боевая часть ракеты Х-101 и безопасно изъята. По другому адресу саперы изъяли обломки ракеты, не представлявшие никакой угрозы.

Напомним, после утренней ракетной атаки россиян 23 января в Киеве пострадали жилые дома, пострадали мирные граждане.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, известно об одном погибшем. Мэр Кличко отмечает, что в столице пострадали 9 человек, 8 из них госпитализированы.