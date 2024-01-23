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В Святошинском районе Киева саперы нашли и изъяли боевую часть российской ракеты Х-101

23 января 2024, 14:25

В Святошинском районе Киева саперы нашли и изъяли боевую часть российской ракеты Х-101

В Святошинском районе столицы саперы нашли и изъяли неразорвавшуюся часть российской ракеты Х-101. Фото: ГСЧС В Святошинском районе столицы саперы нашли и изъяли неразорвавшуюся часть российской ракеты Х-101. Фото: ГСЧС

Пиротехники Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины ликвидируют последствия обстрела столицы в Святошинском районе.

Как сообщили в ГСЧС, найдена боевая часть ракеты Х-101 и безопасно изъята. По другому адресу саперы изъяли обломки ракеты, не представлявшие никакой угрозы. 

Напомним, после утренней ракетной атаки россиян 23 января в Киеве пострадали жилые дома, пострадали мирные граждане.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, известно об одном погибшем. Мэр Кличко отмечает, что в столице пострадали 9 человек, 8 из них госпитализированы.

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