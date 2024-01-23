У Святошинському районі Києва сапери знайшли та вилучили бойову частину російської ракети Х-101

Піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України ліквідують наслідки обстрілу столиці у Святошинському районі.
Як повідомили у ДСНС, знайдено бойову частину ракети Х-101 і безпечно вилучено. За іншою адресою сапери вилучили уламки ракети, які не становили жодної загрози.
Нагадаємо, після ранкової ракетної атаки росіян 23 січня у Києві постраждали житлові будинки, є жертви серед цивільних громадян.
За словами начальника КДВА Сергія Попка, відомо про одного загиблого. Мер Кличко зазначає, що у столиці постраждали 9 людей, 8 із них госпіталізовані.