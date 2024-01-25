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В российском Туапсе видели БПЛА: произошел пожар на НПЗ

25 января 2024, 00:17

В российском Туапсе видели БПЛА: произошел пожар на НПЗ

В российском Туапсе видели БПЛА: произошел пожар на НПЗ

В российском Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Отмечается, что горит вакуумная установка на территории НПЗ.

Mash со ссылкой на местных жителей сообщает о полете нескольких БПЛА над Туапсе. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.

Рядом с НПЗ проходит центральная трасса в сторону Сочи, в аэропорту котогоро объявлен план «Ковёр» — самолеты временно не прилетают и не вылетают.

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