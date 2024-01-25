В российском Туапсе видели БПЛА: произошел пожар на НПЗ

В российском Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает оперштаб Кубани.



Отмечается, что горит вакуумная установка на территории НПЗ.

У російському Туапсе бачили БПЛА: горить НПЗ. В аеропрту Сочі оголошено план «Килим» — літаки не прилітають і не вилітаютьhttps://t.co/BPIcajlaRr pic.twitter.com/0H7GcpC6tD — Новини Донбасу (@novostidnua) January 24, 2024

Mash со ссылкой на местных жителей сообщает о полете нескольких БПЛА над Туапсе. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.



Рядом с НПЗ проходит центральная трасса в сторону Сочи, в аэропорту котогоро объявлен план «Ковёр» — самолеты временно не прилетают и не вылетают.