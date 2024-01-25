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У російському Туапсе бачили БПЛА: горить НПЗ

25 січня 2024, 00:17

У російському Туапсе бачили БПЛА: горить НПЗ

У російському Туапсе бачили БПЛА: горить НПЗ

У російському Туапсе в Краснодарському краї сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Про це повідомляє оперштаб Кубані.

Зазначається, що горить вакуумне встановлення на території НПЗ.

Mash з посиланням на місцевих жителів повідомляє про політ кількох БПЛА над Туапсе. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.

Поряд з НПЗ проходить центральна траса у бік Сочі, в аеропорту оголошено план «Килим» — літаки тимчасово не прилітають і не вилітають.

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