У російському Туапсе в Краснодарському краї сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Про це повідомляє оперштаб Кубані.



Зазначається, що горить вакуумне встановлення на території НПЗ.

У російському Туапсе бачили БПЛА: горить НПЗ. В аеропрту Сочі оголошено план «Килим» — літаки не прилітають і не вилітаютьhttps://t.co/BPIcajlaRr pic.twitter.com/0H7GcpC6tD — Новини Донбасу (@novostidnua) January 24, 2024

Mash з посиланням на місцевих жителів повідомляє про політ кількох БПЛА над Туапсе. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.



Поряд з НПЗ проходить центральна траса у бік Сочі, в аеропорту оголошено план «Килим» — літаки тимчасово не прилітають і не вилітають.