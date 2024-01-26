Росіяни обстрілюють Авдіївку за допомогою КАБів та дронів, ситуація з евакуацією ускладнилася: Барабаш розповів деталі

В Авдіївці третій місяць складна ситуація, єдина дорога, яка веде до міста, постійно обстрілюється російськими військами за допомогою авіабомб та дронів. Щодо гуманітарної допомоги, то її завозять, але її недостатньо. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.



«Ситуація складна, жителі Авдіївки це відчувають. Ми маємо нову хвилю евакуації. Минулого тижня ми вивезли 50 осіб, цього тижня тенденція зберігається. Вчора 9 людей поїхали, сьогодні заплановано також численну евакуацію. Станом на ранок 26 січня 1060 людей у місті», — зазначив він.



Барабаш підкреслив, що евакуацію проводити поки що складно, адже по дорозі щодня б'ють росіяни.



«Це дуже небезпечно. Дорога дуже побита. Останні кілька тижнів вони намагаються цими КАБами бити по дорозі, чого раніше вони не робили. Намагаються поцілити по мостам, щоб перебити логістику», — сказав начальник МВА.



За його словами, гуманітарної допомоги недостатньо, проте ситуація не критична. Так, до загострення, яке розпочалося у жовтні 2023 року, до міста завозили 20-22 тонни щомісяця. За грудень до міста привезли близько 3 тонн гуманітарки, у січні буде приблизно 2 тонни.



Нагадаємо, російська диверсійно-розвідувальна група змогла зайти в тил українських військ у районі колишнього готельного комплексу «Царське полювання» на південній околиці Авдіївки, пройшовши старою підземною трубою.